В шоу «Китай ищет таланты» победил безрукий пианист

Победителем программы «Китай ищет таланты» стал безрукий пианист из Пекина, который играет на музыкальном инструменте с помощью пальцев ног. В финале конкурса, состоявшемся в воскресенье, 10 октября, главным соперником 23-летнего Лю Вэя был 7-летний эстрадный комик Чжан Фэнси. Безрукий пианист исполнил в финале композицию «You're Beautiful». Комментируя свою победу, молодой музыкант Лю Вэй заявил, что был бы рад, если бы главный приз достался не ему, а его близкому другу, также попавшему в финал и исполнившему рэп-композицию. С победой Лю Вэя поздравила певица из Тайваня Джолин Цай, которая пригласила пианиста присоединиться к ней во время ее турне. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время победитель подпишет контракт с компаниями Fremantle Media и Sony Music Entertainment и сможет отправиться на гастроли. Шоу «Китай ищет таланты» стартовало в КНР в мае 2010 года. За несколько месяцев в эфире программа обзавелась большим количеством поклонников и оправдала надежды авторов проекта (права на передачу принадлежат британцам). По словам создателей шоу, в скором времени на китайском телевидении будет запущен второй сезон программы.