Стареющая Лолита скора «зарежится»

Лолита в очередной раз доказала, что она – женщина без комплексов, и готова обсуждать все свои проблемы. Артистка заявила, что готова сделать пластическую операцию по совету косметолога. «Старею на глазах, хоть берегу себя и косметикой стараюсь не пользоваться. Но мой косметолог сказал, что веки все равно придется резать. Так что скоро «зарежусь» и дам новый повод для сплетен», - поделилась певица. Это будет уже не первый случай, когда звезда обращается за помощью к пластическим хирургам. Несколько лет назад в борьбе за стройное тело Лола делала липосакцию живота. Но плоский животик недолго оставался таким, лишние килограммы вернулись снова. А вот от похудения эпатажная артистка отказалась. После длительной борьбы различными способами с лишним весом певица решила, что и так неотразима. Сейчас она говорит, что на этот раз отказалась от всех диет: «Мне надоела эта борьба с лишним весом. Я и так счастлива и любима. И вообще – когда мои формы округляются, мужчины больше обращают на меня внимание».