Сыновья Повалий и Павлика – финалисты Х-фактора

Сын украинской певицы Таисии Повалий, Денис Повалий, а также сын певца Виктора Павлика, Александр Павлик, попали в сотню финалистов вокального шоу Х-фактор. Последний отборочный кастинг шоу Х-фактор, который проходил в Киеве, показали в эфире телеканала СТБ в субботу вечером, 9 октября. Денис Повалий лишь в последний момент рассказал своей звездной маме, что собирается принять участие в отборе. «Если хочешь опозорить мою фамилию – иди», - сказала ему Таисия Повалий. «Мне неприятно, когда говорят – сын Повалий. Я же просто человек, просто Денис», - сказал он со сцены перед выступлением. 27-летний Денис Повалий, который сейчас работает аранжировщиком, исполнил на Х-факторе песню Николая Носкова «Это здорово». «Мне кажется, что на твое творчество повлиял «золотой голос Украины» Таисия Повалий, и я тебе скажу «да», - заявил член жюри Игорь Кондратюк. Сергей Соседов отметил, что у Дениса есть голос и тот неплохо поет, но все же сказал ему «нет». «От вас исходит какое-то спокойствие. Мне кажется, что природа решила на вас не отдыхать, и я скажу вам «да», - заявила Елка. «Мне все равно, что твоя мать Таисия Повалий. Ты стоишь на этом крестике. И в ближайшее время Х-фактор – это твой крест. Ты проходишь дальше», - резюмировал Серега. Александр Павлик, старший сын Виктора Павлика, уже десять лет выступает в ресторане. Он не привык рассчитывать на помощь своего известного отца – тот считает, что сын должен всего в жизни добиваться сам. 26-летнему Александру Павлику на кастинге Х-фактора не разрешили спеть песню отца «Відлітаєш», и он исполнил песню Валерия Меладзе. «Красивое выступление, красиво поете. Но ничего выдающегося в вашем выступлении нет», - прокомментировал Сергей Соседов. «Я ожидала большего. Я скажу: «нет», - добавила Елка. «Природа на гениях отдыхает. Но твое счастье, что Виктор Павлик не гений. Ты остаешься в шоу», - заключил Игорь Кондратюк. «У нас в шоу сын за отца не отвечает», - поддержал исполнителя Серега. «Участие в шоу Х-фактор - это еще один шаг к той светлой двери, к которой я стремлюсь всю жизнь. Я надеюсь, что когда-нибудь я эту дверь открою», - признался Александр Павлик.