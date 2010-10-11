Пенелопа Крус делит роль со своей сестрой

Съемки очередного фильма из киноэпопеи «Пираты Карибского моря» в самом разгаре. Но отлаженный съемочный процесс неожиданно нарушила беременность Пенелопы Крус, которая играет одну из главных героинь картины. Сейчас звезда на пятом месяце беременности, и ее животик уже более чем заметен. Как стало известно на днях, чтобы не срывать съемки, вместо Пенелопы продюсеры решили задействовать в фильме ее сестру Монику Крус. Отныне беременную звезду будут снимать только крупным планом. На дальних же ее заменит Моника, наряженная в пиратский костюм и загримированная под Пенелопу. 33-летняя Моника – успешная испанская танцовщица и актриса. Она больше известна по рекламной кампании бренда одежды Mango, для которого она снималась вместе с Пенелопой, когда та была «лицом» этой марки. Моника моложе Пене и так же красива, как сестра, благодаря которой она получила и некоторую известность. Однако голливудская карьера Моники забуксовала из-за того, что девушка говорит на английском не так бегло, как ее старшая сестра.