Гребенщикова вышла в свет с мужчиной

Спустя 2 года после рождения сына Леши Алиса Гребенщикова первые вышла в свет с мужчиной. Сейчас рядом с Алисой находится ее близкий друг - актер Денис Яковлев. Алисе от отца достался не только недюжинный талант, но и способность к мистификации и созданию ореола таинственности. Вопрос о том, кто на самом деле является отцом 2-летнего Алексея так и остается без ответа, однако самостоятельная Алиса утверждает, что и без посторонней помощи она с сыном отлично справляется и практически гордится своим статусом матери-одиночки. «Гребенщикова - натура очень тонкая и ранимая, - рассказали в театре, где играет 32-летняя актриса. - Она очень сильно переживает после каждых завершившихся отношений». Набив себе немало шишек, сейчас Алиса решила обратить свой взор на надежных и проверенных людей, которые окружают ее уже много лет и которых раньше она считала лишь друзьями. На празднование 5-летия театра «Практика», на сцене которого сейчас идет новый спектакль с участием Гребенщиковой, она пришла в компании своего давнего ближайшего друга Дениса Яковлева. «Денис - мой однокурсник. Мы с ним дружим уже 15 лет, - рассказала Алиса. - Он мой самый главный зритель, потому что его мнение очень важно для меня. У нас с ним очень теплые, близкие отношения».