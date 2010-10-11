Джордж Майкл снова на свободе, досрочно

Знаменитый певец Джордж Майкл был освобожден после 4 недель заключения в тюрьме Highpoint в британском графстве Саффолк. Майкл, которого осудили за вождение в состоянии наркотического опьянения, вышел из тюрьмы досрочно. Певец отбыл в заключении только половину срока. Майкл был приговорен к 8 неделям тюрьмы в прошлом месяце, после того как он врезался на своем Range Rover в витрину фотостудии Snappy Snaps. Первоначально певца отправили в тюрьму Pentonville на севере Лондона, но позже перевели в Саффолк. Сам Джордж Майкл признал свою вину в лондонском суде. Помимо наказания в виде тюремного заключения судья вынес решение о лишении певца водительских прав на полгода.