Королевская семья поможет Мадонне снять фильм

Члены британской королевской семьи выступили в качестве консультантов Мадонны в работе над ее новым фильмом W.E. В создании приняли участие герцог Кентский Эдвард, принцесса Мишель Кентская, а также герцог Глостерский Ричард Виндзор с супругой. Специально для консультации с последними Мадонна была удостоена официальной аудиенции в Букингемском дворце. Сюжет W.E. строится вокруг романа короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон, который привел к отречению Эдуарда от престола. Результатом отречения стало восхождение на трон Георга VI, брата Эдуарда, которому довелось провести Великобританию через Вторую мировую войну, а также распад империи. Бюджет картины составляет 27 миллионов долларов. Главные роли в фильме исполняют Джеймс Дарси и Андреа Райзборо. В картине также принимают участие Эбби Корниш, Ричард Койл, Натали Дормер и Лоуренс Фокс. Выход W.E. намечен на 2011 год. Для Мадонны W.E. - вторая картина, над которой она работает в качестве режиссера. Первым был фильм вышедший в 2008 году фильм «Грязь и мудрость». Сюжет картины строился вокруг украинского иммигранта Андрея, который раскручивает собственную группу. Этот фильм был негативно встречен как критиками, так и зрителями.