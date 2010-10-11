Анна Снаткина выдала замуж младшую сестру

Звезда сериала «Татьянин день» выдала замуж свою младшую сестру Марию. Анна Снаткина лично устраивала свадьбу. Энергичная актриса занималась подготовкой торжества, начиная от выбора платья и заканчивая праздничным банкетом после регистрации. Магическая дата свадьбы - 10.10.10 - также была выбрана неслучайно - в этот день пожелали жениться еще 200 столичных пар. Один из красивейших загсов Москвы - Грибоедовский Дворец Бракосочетания №1, несмотря на традиционный выходной день в воскресенье, все-таки открыл для влюбленных двери. На свадьбе сестры Анна выступила в роли свидетельницы. На церемонию бракосочетания были приглашены только самые близкие друзья и родственники - всего около 10 человек. На выходе из Грибоедовского молодоженов по традиции встречали лепестками роз, рисом и долларовыми купюрами.