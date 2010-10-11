Безсонова показала секс-упражнения с косичкой для XXL

Одна из лучших гимнасток мира Анна Безсонова уже появлялась осенью в качестве модели. Тогда Аня приняла участие в показе «Украинской недели моды» и прошлась по подиуму. Теперь спортсменка стала еще и персонажем фотосессии мужского журнала. Аня показала «упражнения с косичкой» на страницах «XXL мужской размер» и созналась, что, конечно, чувствует себя звездой. «Естественно! В том редком случае, когда забываю, громкие аплодисменты зала или прохожие на улице мне об этом напоминают», - говорит она в комментариях к фотосъемке.