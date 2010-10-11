Водянова приедет на показ мод в Киев

Самый молодой французский кутюрье Стефан Роллан, который одевает таких звезд как Бейонсе, Мирей Матье, Кароль Буке, Рианну, Джеки Колинз, приедет в Киев. Украину Стефан Роллан посетит по приглашению Международной меценатской организации TOP Ukraine, которая во второй раз организовывает в столице масштабное фешн-мероприятие Le Grand Fashion Show. Свою коллекцию осень-зима 2010/2011 Haute-Couture французский кутюрье презентует в зале «Мистецький арсенал». Демонстрировать наряды от Stephane Rolland будут топовые модели: Виктория Куропятникова, Жужу Иванюк, Алла Костромичова, Снижана Онопка и другие. Также ожидается приезд российской супермодели Натальи Водяновой. Сразу после показа гостей ожидает вечеринка, хэдлайнером которой станет румынская поп-певица Inna, известная своим хитом Love. Как говорит сам автор, коллекция осень-зима 2010/2011 Haute-Couture родилась под впечатлениями от перфомансов легенды американского модерного танца Марты Грем и одной из самых известных скульптур мира – работы «Облачные ворота» Аниша Капура. Мощная женственность Марты и энигматические изгибы «Чикагского боба» (как ласково называют скульптуру Капура) Роллан воплотил в своих непревзойденных нарядах из шелка, крепа, органзы, газара, кашемира и кожи ягненка. Платья-коконы и платья-туники, архитектурные рукава, стекающие по фигуре ткани, которые взрываются трехмерными воланами, выплескивают бурлящими шлейфами и сверкают драгоценностями. Палитра коллекции воспроизведена по естественным образцам: на раскрашенных вручную тканях можно увидеть градации серого, что бывают на блестящих морских камнях, или слияние цветов моря и ночного неба. Среди чистых красок – бархатный кобальт, «голый» беж и жемчужный серый.