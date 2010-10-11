Джессика Альба не видит себя в роли секс-символа

Несмотря на то, что кинозвезда не любит демонстрировать свое тело перед фотокамерами, она снова снялась в откровенной фотосессии для британского журнала GQ. «Мне никогда не нравилось сниматься обнаженной, - говорит Джессика.- Перед такими фотосессиями у меня начинается паника. Я никогда не была гламурной дивой - перед тем, как попасть в Голливуд, я никогда не носила красивых платьев или туфель на высоких каблуках. Я выросла в очень строгой семье, где некрасиво было даже обнажать живот, но я выбрала этот бизнес и он приносит мне много денег, поэтому я не жалуюсь». Кроме этого Джессика заявила, что не считает себя сексуальной и всегда удивляется тому, что люди называют ее мировым секс-символом. «У меня обвисшие груди, - признается актриса, - у меня есть целлюлит, и у меня широкие бедра, но я люблю свои недостатки, ведь они появились у меня после рождения ребенка, я стала гораздо больше любить свое тело после родов и появилась некая уверенность в себе. Я не вижу себя в роли секс-символа».