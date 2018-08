Lady Gaga написала новый гимн геев

Британский певец Элтон Джон в восторге от своей молодой коллеги Lady Gaga, которая, по его мнению, создала новый гимн геев. Артист даже признался, что ждет - не дождется новый альбом певицы. «Она как будто внебрачная дочь Этон Джона. Я люблю ее и люблю ее талант писать, - говорит Элтон Джон. - Я мог бы записать с ней одну песню, но она так занята, и я занят. Нам никак не удается собраться вместе». Записи Lady Gaga Элтон Джон считает чудесными. Композиция «Born This Way», по его мнению, «подвинет» хит Глории Гейнор «I Will Survive». «Это ж новая «I Will Survive». Та (песня) была гимном геев. А это - новый гимн геев», - сказал певец.