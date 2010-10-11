Роджера Уотерса обвинили в антисемитизме

Экс-басист Pink Floyd Роджер Уотерс пошел на уступки еврейским правозащитникам, обвинившим музыканта в антисемитизме. В конце сентября правозащитная организация «Антидиффамационная лига» заявила, что на своих нынешних сольных концертах, основанных на программе альбома PInk Floyd 1979 года «The Wall», Уотерс использует оскорбительный для евреев видеоряд. В частности, в ходе исполнения песни «Goodbye Blue Sky» на экраны мониторов проецировались изображения самолетов, сбрасывающих бомбы в виде звезды Давида и знака доллара. Правозащитники посчитали, что данный видеоряд эксплуатирует ошибочный стереотип о том, что евреи очень любят деньги. Сам Уотерс в ответ попросил не искать в этих изображениях скрытый смысл, которого там не было и нет. Однако в ходе своего последнего концерта 6 октября в «Мэдисон Сквер Гардене» в Нью-Йорке музыкант все же внес корректировку в видеоряд «Goodbye Blue Sky», заменив знак доллара на эмблему компании Mercedes.