Солист группы «ТИК» во второй раз стал отцом

Солист украинской группы «ТИК» Виктор Бронюк во второй раз стал папой - у артиста родился сын. Мальчик появился на свет сегодня, 11 октября, в 6:30 в одном из роддомов Винницы. «Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Счастливый папа ни на шаг не отходит от близких», сообщили в пресс-службе группы «ТИК». Это второй ребенок в семье Бронюка - напомним, что полтора года назад супруга артиста Татьяна родила ему дочь. Однако тогда Виктор не смог находиться возле жены - группа «ТИК» была на гастролях. В пресс-службе группы отметили, что в те дни Бронюк сильно переживал из-за того, что не мог быть возле любимой в такой момент.