Девушка из Playboy оказалась музой Бориса Апреля

Экс-«фабрикант» Борис Апрель представил дебютный альбом «Инкогнито». Творческая команда Talant Group работала над альбомом более года. В альбом вошло пятнадцать композиций, автором слов и музыки многих из них стал Борис Апрель. Название альбому дала знаковая композиция «Инкогнито», которую артист исполнил в эфире «Нового канала» после трехнедельного исчезновения. В мае Борис Апрель исчез на три недели, никого не поставив в известность. Ни менеджеры артиста, ни друзья, ни даже родители не знали, что произошло с артистом. Борис пережил нервный срыв и угодил в больницу с диагнозом «анорексия». Его появление с песней «Инкогнито» в эфире шоу «Фабрика. Суперфинал» стало настоящей сенсацией. «В этом альбоме - мои противоречия, мои надежды и моя новая точка отсчета», - рассказал певец. По словам президента Talant Group Бориса Бронштейна для работы над релизом были привлечены новые молодые композиторы и аранжировщики. Во время афтограф-сессии 20-летний Борис Апрель впервые озвучил подробности своей личной жизни, которые раньше прятал за семью замками. Борис назвал свою Музу. Ею оказалась модель Евгения Диордийчук, которая известна съемками для мужских журналов. Девушка появлялась на страницах Playboy во всех странах мира.