Джоли сняла дом за $27 000 в месяц

Голливудская актриса Анджелина Джоли сняла в Будапеште дом с 10 спальнями. Трехэтажная вилла обходится звезде в $27 000 ежемесячно. Дом в столице Венгрии понадобился Джоли после того, как она решила снимать там свой первый режиссерский фильм. Хотя будущий проект актрисы посвящен Боснии, работа над ним проходит в округах Будапешта. Актриса еще в августе этого года объявила о начале режиссерской карьеры. Фильм, который расскажет о войне 1992-1995 годов в Боснии, - относительно малобюджетная, по голливудским меркам, картина, сценарий для которой напишет сама Джоли. «Это будет не политическое заявление, а история любви», - сказала Джоли.