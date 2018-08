Маккартни объявил конкурс каверов

Сэр Пол Маккартни объявил конкурс на лучшую кавер-версию своего сольного хита 1973 года «Band On The Run». В состязании может принять участие любой желающий. Для этого необходимо загрузить собственное исполнение песни на YouTube и добавить его к соответствующей группе coverbandontherun. Победителем конкурса станет тот, кто получит наивысшие оценки от пользователей сервиса. Конкурс стартовал 11 октября и продлится до 5 ноября. Среди прочих свой кавер на «Band On The Run» уже предложила московская группа Heartbeat. Соревнование приурочено к переизданию альбома «Band On The Run», запланированному на 1 ноября. Победитель конкурса будет объявлен 8 ноября и в качестве приза получит подарочное переиздание диска из трех CD и одного DVD.