Джеймс Блант остановит войну в Афганистане

Британский поп-певец Джеймс Блант объявил, что он в силах остановить военный конфликт в Афганистане. Музыкант намерен положить конец противостоянию с боевиками движения «Талибан» своим пением. «Я устал от афганской войны, пора с ней кончать. Я поеду туда на Рождество и заставлю талибов своим пением сдаться. Кто еще кроме меня сможет это сделать?» - заявил Блант. По словам 36-летнего музыканта, который в 1999 году служил в чине капитана в Косово, полгода назад он уже предпринял безуспешную попытку посетить Афганистан с тем, чтобы спеть для талибов, - тогда его самолет сломался перед самым вылетом.