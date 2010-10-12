Умерла оперная дива Джоан Сазерленд

В Швейцарии в возрасте 83 лет скончалась оперная певица Джоан Сазерленд, которая стала одной из самых известных сопрано XX века. Сазерленд умерла у себя дома, недалеко от города Монтре. «Она прожила долгую жизнь, в течение которой приносила людям радость», - заявили ее родственники. Джоан Сазерленд родилась в Австралии в 1926 году, училась в Сиднейской консерватории. На оперной сцене дебютировала в 1950 году в главной партии в опере «Юдифь» в Сиднее. Она стала знаменитой после своего итальянского дебюта в 1960 году в Венеции. Итальянская публика назвала ее La Stupenda (Удивительная). Среди самых известных опер, в которых выступала Сазерленд – «Альцина», «Дон Жуан», «Лючия», «Норма», «Мария Стюарт». Лучано Паваротти однажды назвал певицу «голосом столетия». Монсеррат Кабалье говорила, что у Сазерленд «небесный» голос. В 1990 году Сазерленд покинула сцену. Она вышла на пенсию и в основном проводила время дома, но изредка давала мастер-классы по вокалу, а также была членом жюри многих вокальных конкурсов.