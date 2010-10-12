Боярская сыграет в одном спектакле с мужем

Новоиспеченные супруги находят любой повод, чтобы побыть вместе. Ведь до этого молодоженов постоянно разлучали съемки. Супруги Лиза Боярская и Максим Матвеев сыграют в спектакле «The Rooms», премьера которого состоится в начале декабря. Постановка состоит из нескольких новелл о любви. Каждый актер задействован в двух-трех ролях. «Например, в одной из новелл мы вместе с Лизой играем бабулек, - рассказывает одна героиня спектакля, актриса Равшана Куркова. - В другой - героинь уже своего возраста. Спектакль удастся на славу, я в этом уверена». Самой же Лизе занятой сейчас в нескольких проектах в кино и на телевидении, остается мало времени на репетиции, но она как истинная актриса учит роль в поездах и самолетах. А репетирует, по словам своего супруга Максима, даже дома перед зеркалом. Кроме Боярской, Матвеева и Курковой, роли в спектакле исполняют Алена Бабенко, Сергей Сафронов, Андрей Мерзликин и другие.