Освободили маньяка преследовавшего Мадонну

Роберта Линхарта выпустили на свободу. Его адвокат сумел доказать в суде, что Линхарт не хотел причинить зла своей музе. 59-летний Роберт Линхарт настойчиво добивался встречи с Мадонной. Дошло до того, что фанат написал на тротуаре возле дома Мадонны очень странное послание. «В его действиях не нашли состава преступления, поэтому его выпустили на свободу, - поведал источник. - Правда, Линхарту придется отремонтировать испорченный надписями тротуар». Также суд запретил обезумевшему фанату приближаться к дому певицы.