Заворотнюк не спускает глаз с мужа

В Москве прошла церемония вручения премии «Пара года». За выдержку, семейную стойкость и готовность вцепиться сопернице в волосы звездам раздали награды. Жить под чутким руководством супруга девушкам в шоу-бизнесе не привыкать. Примерный семьянин Дмитрий Дибров, воспитывает свою молодую жену похлеще малолетнего сына. «На светские мероприятия водит, а пить не дает. Только бокал шампанского позволяет», - жалуется Полина. Анастасия Заворотнюк несмотря не все слухи вокруг своих отношений с Петром Чернышевым, поспешила заверить, что в их семье все как положено: муж всему голова. «У нас абсолютно правильная семья — муж получает больше меня, так что я, можно сказать, теперь на содержании. Но с соперниц глаз не спускаю. Танцы, в которых он сейчас участвует, вещь тактильная, но я ему доверяю. Так что, надеюсь, до рукоприкладства дело не дойдет», - поделилась она.