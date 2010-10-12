Сын Челентано выступит в Киеве

Джакомо Челентано решил продолжить путь отца, потому, что чувствовал в этом свое призвание. В ноябре в Киеве состоится концерт Джакомо с Тото Кутукньо. Молодой певец исполнит шлягеры своего отца, дуэты с Тото Кутуньо и некоторые песни из своего репертуара. В Киеве артисты пробудут несколько дней. Челентано мечтает познакомиться с нашим замечательным городом. Как певец впервые Джакомо появился на 52-м фестивале в Сан Ремо. Известные родители были очень рады, когда узнали об этом. А еще Джакомо мечтает спеть со своим отцом: «Это мечта, которая, надеюсь, однажды исполнится».