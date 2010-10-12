Кортни Кокс и Дэвид Аркетт разошлись

После 11 лет семейной жизни супруги решили разойтись. О разводе пока речь не идет. Просто Кортни и Дэвид решили официально разъехаться и попробовать пожить отдельно. Сами актеры говорят, что расставание должно помочь им лучше понять их отношения и разобраться в себе. По словам Дэвида и Кортни, они все еще очень любят друг друга. «Причина этого расставания - желание лучше понять самих себя и те качества, которые мы хотим увидеть в партнере, - говорится в совместном заявлении звезд. - Мы остаемся лучшими друзьями и ответственными родителями для нашей дочери, и мы все еще глубоко любим друг друга. Этот процесс мы намерены пройти с добротой и пониманием, чтобы справиться с этим вместе». Актеры попросили друзей, близких и прессу уважать их решение и дать им время справиться со своими проблемами. Поскольку в последнее время Дэвид и Кортни действительно появлялись на публике без обручальных колец и их часто видели порознь, новость об их расставании никого особо не удивила.