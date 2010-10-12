Сашко Положинский приглашает на дискотеку

20 октября «Тартак» презентует новый диск – «Назбиралося на 2010». Это ремиксы, римейки и песни, которые ранее не выдавались. Альтернативная дискотека от Положинского будет проходить в столичном клубе «Sullivan Room». «Это не один из наших очередных альбомов, а сопутствующий проект, как «Перший Комерційний» и «Тартак-Гуляйгород-Кофеїн», – говорит Сашко Положинский. – В этот день выступления «Тартака» не будет, ведь, в первую очередь, это альбом ремиксов. Вполне естественно, что ремиксы будут презентоваться в дискотеке. Делать обычную дискотеку с приглашением какого-то известного ди-джея мы не хотели, поскольку это совсем другое направление существования современной музыкальной культуры, чем то, к которому принадлежит «Тартак». Мы просто пытаемся дать возможность тем людям, которые мало интересуются «Тартаком», услышать наши песни. Что касается наших сторонников, то для них для них моя альтернативная дискотека». Интересно, что Сашко Положинский уже около двадцати лет периодически крутит музыку на разных танцевальных вечеринках. «Начинал с того, что подменял временами своего товарища, который крутил дискотеки в луцком доме офицеров. Позже сам работал ди-джеєм в нескольких клубах Луцка. Крутил музыку на частных вечеринках и в летних лагерях отдыха. Прошлой весной я обновил свой опыт по приглашению моего товарища из Хмельницкого. Хочу и дальше продолжить это дело, поскольку мне интересно», – сознался «Главреду» лидер группы «Тартак».