Маше Фокиной - 6 лет

В прошедшую пятницу в клубе «Царь» было особенно людно, потому что просочились слухи о том, что неподражаемая Маша Фокина готовит что-то горяченькое. Маша показала самые удачные номера, в том числе и последние трэш-поп-хиты. Как оказалось, таким способом Маша Фокина отметила 6-летие своей творческой деятельности. Ведь именно 6 лет назад Маша вместе с Женей Фокиным записали первую в карьере молодой певицы песню «Ночью». После нее последовали песни, ставшие настоящими хитами – «Бимер», «Целую тебя», «Гордая», «Я не забуду тебя никогда», «Звезды», «Свободен, парниша», и другие. Во время сольного выступления Маши Фокиной публика веселилась от души и отмечание маленького творческого юбилея превратилось в истинный клубный праздник.