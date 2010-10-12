Моника Белуччи – самая сексуальная голливудская мама

46-летняя Моника Белуччи сейчас снимается в Риме в новом фильме «Учебник любви 3». Вчера актриса поразила итальянцев своей роскошной фигурой. Похоже, с возрастом Моника только хорошеет! В картине также занят актер Роберт Де Ниро, играющий влюбленного в героиню Моники профессора. Во время съемок одной из сцен папарацци подловили актрису в соблазнительном алом платье, в котором она выглядит просто роскошно. Глубокое декольте и каблуки героини Белуччи наверняка должны сразить героя Де Ниро. В других сценах уже с участием своего партнера по съемкам Моника предстает в более скромном, но не менее сексуальном черном наряде. И хотя видно, что в последнее время Моника набрала вес, лишние килограммы ее фигуру ничуть не портят. Напомним, что в мае актриса родила вторую дочку Леони. Всего через месяц после этого актриса пришла в форму и даже влезла в свое любимое платье от Dolce&Gabbana. Белуччи после родов тщательно следит за внешностью и благодаря этому недавно завоевала титул самой сексуальной голливудской мамы.