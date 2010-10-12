Микки Рурк и Тиль Швайгер сыграют в триллере

Микки Рурк и Тиль Швайгер снимутся в триллере «Курьер». Главный герой картины в исполнении Джеффри Дина Моргана - курьер, который специализируется на опасных и щекотливых заданиях. Ему поручают доставить чемодан для одного известного криминального босса, однако адресат исчезает. В результате герой Моргана оказывается в сложной ситуации - его преследуют федералы, полицейские и представители преступного мира. Режиссером фильма выступает Хани Абу-Ассад, снявший «Рай – сейчас». Сценарий пишут Дерек Хаас и Майкл Брандт, работавшие над картиной «Поезд на Юму». Тиль Швайгер в новой картине сыграет агента ФБР. Детали роли, которую исполнит Микки Рурк, не раскрываются. Последней работой Рурка является картина «Игры страсти» Митча Глейзера, в котором помимо Рурка снялись Мэган Фокс и Билл Мюррей. Картина рассказывает о музыканте, который однажды спасает ангела. Последней работой Швайгера стал «Красавчик 2».