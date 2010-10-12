Владимир Пресняков «подсел» на спиртовой бальзам

Стараясь уделять как можно больше внимания своему здоровью, Владимир, похоже, чересчур увлекся тонизирующими и укрепляющими средствами и не заметил, как суточная доза 15-процентного бальзама на травах, который он принимал для укрепления иммунитета, стала в несколько раз превышать разрешенные токсикологами 60 мл. В то время пока коллеги 42-летнего Владимира не прочь выпить бокал вина за ужином, известный исполнитель отдает предпочтение натуральным настойкам на травах, которые считает полезнее для здоровья, опять же забывая о мерах предосторожности. Врачи настоятельно не рекомендуют принимать данный тонизирующий фитопрепарат во второй половине дня, не говоря уже о 200 мл на сон грядущий. «Володя с Наташей очень хотят иметь детей, - рассказал отец музыканта Владимир Петрович. - Но для этого нужно восстановиться, подлечиться, мы очень надеемся, что вскоре у нас родятся здоровые внуки».