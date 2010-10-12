Принцесса Лея принимала наркотики на съемках

Актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в оригинальной трилогии «Звездные войны», призналась, что принимала кокаин прямо на съемках фильма. «Мы принимали кокаин прямо на съемках - в декорациях ледяной планеты», - заявила Фишер. Фишер также добавила, что кокаин ей никогда не нравился, однако она была готова использовать любые средства, чтобы «улететь». Пристрастие к наркотику не раз приводило ее в психиатрическую больницу и в реабилитационные центры. Актер Джон Белуши, сыгравший одну из главных ролей в «Братья Блюз», незадолго до своей смерти предупреждал ее об опасности наркозависимости. Белуши умер в 1982 году от передозировки. По словам Фишер, постепенно она начала понимать, что слишком увлеклась наркотиками. «Если бы я стала алкоголичкой, то была бы уже мертва», - сказала она. При этом актриса признает: она сама виновата в том, что подсела на наркотики. О пагубных увлечения Кэрри Фишер было известно и ранее. В 2008 году она опубликовала мемуары, в которых рассказала о своей жизни после завершения работы над «Звездными войнами». Сейчас 53-летняя Фишер пишет книги и снимается в комедиях. «Звездные войны» были вершиной ее актерской карьеры.