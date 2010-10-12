Дмитрий Бикбаев столкнулся с параллельными мирами

9 октября в Киеве свой дебютный клип на песню «Ты и Я» сняла российская группа 4POST, фронтменом и создателем которой является финалист «Фабрики звезд – 7» и экс-участник дуэта БиС - Дмитрий Бикбаев. Действие в музыкальном видео «Ты и Я» разворачивается между двумя условно обозначенными параллельными мирами – светлым и темным, определяющими будущее и прошлое. Также важную смысловую нагрузку раскрывает палитра эмоций, разрывающая Дмитрия Бикбаева. Вместе с группой 4POST зритель сможет окунуться в параллельные миры и, возможно, отыскать в них своих двойников. Что, собственно говоря, и сделали герои клипа. Съемки проходили в одном из павильонов СК «Чайка» и длились 14 часов: с 10 утра до полуночи. За это время Дмитрий Бикбаев побывал в двух противоположных пространствах и испытал на себе силу светлой и темной сторон. Режиссером видеоработы выступил Сергей Солодкий, автор клипов группы БиС. В его арсенале также значатся видеоработы для Тины Кароль, ВИА-Гры, Алены Винницкой, Веры Брежневой и многих других популярных артистов.