Жигунов одарил жену сапфирами и бриллиантами

Сергей Жигунов и его жена Вера Новикова, которые развелись из-за романа актера с Анастасией Заворотнюк, повторно сочетались узами брака. После того, как отношения с Анастасией разрушились, «гардемарин» вернулся под крылышко супруги. Новикова с радостью приняла обратно заблудшего мужа, и вскоре пара расписалась. И вот теперь звёздная семья отметила годовщину со дня второй свадьбы. Отметить годовщину свадьбы супруги решили романтической поездкой в Суздаль в компании дочери Маши. Втроём они посетили несколько храмов и Покровский монастырь. После пара решила посидеть в местном ресторане. Проведя сутки в Суздале, семейство вернулось в Москву, где Жигунов преподнес «второй половине» кольцо с сапфирами и бриллиантами. А старшая дочь пары Анастасия сделала родителям свой презент, подарив йоркширского терьера. Щенок станет у Жигуновых своеобразным талисманом на удачу.