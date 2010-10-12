Кабаева - в списке самых сексуальных политиков мира

Чешский журнал, название которого на русский язык переводится как «Только для мужчин», включило Алину Кабаеву на шестое место рейтинга самых сексуальных девушек-политиков. Всего же в список вошли семь очаровательных дам. Первое место досталось бельгийке Барбаре Стиман, «Мисс Бельгия» 2005-го года. Вторая строчка - за ирландкой Эммой Киернан. В отличие от лидера рейтинга, она не раздевалась для мужских журналов, однако она настолько обаятельна, что составители топ-листа это проигнорировали. «Бронза» у Веры Лишки из Австрии. Когда-то она выглядела довольно брутально - еще бы, она была членом олимпийской сборной страны по плаванью. Но с того времени многое изменилась, и Вера стала куда женственнее. Четвертая позиция досталась Анне-Марии Галоян. Она занимается политикой уже много лет, и уже многое успела. Например, сняться в Playboy в знак протеста (ее обвинили в растрате общественных средств). Чешские журналиста отдали пятое место своей соотечесвеннице Яне Парижковой. Несмотря на то, что она занимается отнюдь не музыкой, а социальными вопросами, ее называют «чешской Аврил Лавинь». Как думаете, похожа? Ну и замыкает рейтинг красавиц-политиков итальянка Мара Карфанья. Сильвио Берлускони предоставил этой теледиве (а в прошлом - модели) высокий пост в одном из министерств. Когда-то она училась на юриста, так что, по мнению Берлускони, кое-какие необходимые для политического руководства навыки у нее есть.