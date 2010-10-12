Моргана Фримена наградили за развитие кинематографа

Американский институт кинематографии присудил 73-летнему актеру Моргану Фримену почетную награду за вклад в развитие кинематографа. Награда будет вручена 9 июня 2011 года в Лос-Анджелесе. Она была учреждена в 1973 году, таким образом Фримен станет 39-м ее получателем. Обладателями этой награды являются Аль Пачино, Джордж Лукас, Шон Коннери, Мерил Стрип, Барбара Стрейзанд, Стивен Спилберг и другие актеры и режиссеры. Фримен неоднократно номинировался на «Оскар» и получил эту премию в 2005 году за роль второго плана в фильме Клинта Иствуда «Малышка на миллион».