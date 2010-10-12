Беременная Наталья Лесникова выходит замуж

Актриса Наталья Лесниковская больше не скрывает, что находиться на пятом месяце беременности и 16-го октября выходит замуж. Счастливое событие звезда сериалов «Сестры по крови», «Братья Карамазовы» и «Однажды будет любовь» планирует отметить со свойственной ей неординарностью и вопреки стандартным шаблонам бракосочетания - в стиле самого миролюбивого движения хиппи. В связи с этим жених и невеста собираются исполнить несколько обрядов только для двоих, которые объединят их сердца, но это будет только их «священным действием» - не для чужих глаз. Единственное, каких «формальностей» все-таки не удастся избежать - это похода в загс и небольшой радости для самых близких людей, которые непременно хотят их поздравить.