Власова не дружит с интернетом

Евгения Власова, участница первого сезона телепроекта «Народная звезда», не особо дружна с интернетом. Красотка очень мало времени уделяет всемирной паутине и чтению мнений о себе любимой. «Интернет - это такая гадость, когда заходишь и читаешь о себе хорошее - ладно, но когда пишут: «А у Власовой сиськи маленькие». Во-первых, кто их видел? Во-вторых, если смотреть на мое тело - у меня все гармонично, и грудь вместе с тем. Когда читаешь такое, по-девичьи обидно, но потом понимаешь, что нормальный человек такого не напишет», - говорит Женя Власова. Чтобы не портить лишний раз себе настроение, Женя Власова отдает предпочтение общению со своей дочкой Ниной и папой своего ребенка - Дмитрием Костюком, который, по словам певицы, недавно искренне поблагодарил ее за воспитание такой прекрасной дочурки.