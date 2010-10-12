Каменских сделает силиконовую грудь ради прикола

«Если я рожу трех мальчиков, то сделаю силиконовую грудь просто ради прикола. Но сейчас у меня грудь настоящая! Остальные пластические операции меня не волнуют. Хотя на ранних этапах карьеры мысли подкорректировать внешность все же были. Я хотела увеличить верхнюю губу, но, посмотрев на некоторых артистов, поняла, что это уродует», - рассказывает Настя. Каменских также рассказала, как ухаживает за телом и грудью. «Каждые две недели я хожу в солярий. Знаю, что ультрафиолет может вредно воздействовать на кожу, поэтому стараюсь не усердствовать, но и полностью отказаться от загара тоже не могу – когда вижу себя белой, то у меня начинается истерика. В домашних условиях пользуюсь различными скрабами, масочками, а кремы предпочитаю легкой текстуры», - говорит певица. «Если за весь день на меня не оглянулся хотя бы один мужчина или не сказал комплимент – день не удался! Знаете, женщина без мужчины не может прожить. Мужчины – наше все. И я не верю девушкам, которые говорят, что могут легко обходиться без мужчины», - говорит Настя.