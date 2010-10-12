Подросток подал в суд на Джоди Фостер

По словам тинэйджера, пожелавшего не оглашать своего имени, он увидел Джоди Фостер в торговом центре и захотел сфотографировать ее на память, поскольку обожал с детства. Актриса, не поняв такого проявления любви, схватила его за руку, оставив на ней нешуточные синяки, и вдобавок грубо наорала на парня. Пресс-секретарь кинодивы заявил, что Джоди сочла Тони Мл. (так он назвался публике) - профессиональным папарацци, поскольку у него в руках была солидная фототехника. «Но фанат, фотографирующий знаменитость - это обычное и банальное явление. Подумать, что ребенок - специально обученный преследователь знаменитых и богатых маньяк, только потому, что у него в руках не мыльница, по меньшей мере, смешно» - пишет американская пресса.