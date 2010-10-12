Ани Лорак любит Пугачеву и Ротару, как родных

София Михайловна предложила кандидатуру на роль Примадонны эстрады. Народная артистка восхищается украинскими исполнителями и считает, что Ани Лорак смогла бы стать новой Музой. 32-летняя Каролина долго приходила в себя после этих слов. Сначала отказалась давать комментарии. Но потом нашла, что ответить. «Мне было очень приятно, когда я узнала об этом. Для меня София Михайловна всегда была эталоном великой певицы. И услышать из ее уст такие слова в свой адрес - превыше всяких похвал! Спасибо ей большое за такое признание!», - говорит Лорак. На вопрос, кто для певицы круче, Ротару или Пугачева, Ани сравнила звезд российской эстрады с родителями и призналась в любви к известным артисткам. «Это то же самое, если бы я вас спросила: «Кого вы больше любите - маму или папу?» Я люблю обеих - и Ротару, и Пугачеву. Каждая из этих певиц достойна самых высоких похвал! Они много сделали в своей жизни и достойны уважения! Они - мои идеалы!» Также Ани Лорак заметила, что занять трон Пугачевой, она пока не желает. «У каждого из нас свое место под солнцем. А места хватит на всех!», - заключила звезда.