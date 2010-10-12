Дибров с молодой женой живет на Рублевке

Дмитрий Дибров и Полина Наградова поженились в 2009 году. На тот момент Дмитрию было 49 лет, а Полине - 19 лет. Ранее телеведущий дважды был женат. У него есть двое детей от разных браков: дочка Лади и сын Денис - ровесник нынешней жены шоумена. В феврале этого года у Дмитрия и Полины Дибровых родился сын Александр. С прибавлением в семействе супруги задумались над идеей строительства собственного большого дома. «Сейчас мы живем в Барвихе, но в скором времени планируем перебраться в другой район Рублевки, где уже строим просторный дом, – рассказала Полина Диброва. – Там будет все: бассейн, игровая, много комнат. Пока я думаю над оформлением детской и общим дизайном дома. Мы просто хотим, чтобы все развлечения и удобства, которые нужны для комфортной жизни, были дома. И не нужно было куда-либо выезжать».