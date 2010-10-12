У Линдсей нет никакой связи с внешним миром

Скандальной актрисе, которая проходит сейчас лечение от наркотической и алкогольной зависимости, сократили телефонное и интернет-общение. Мобильным телефоном Линдси может пользоваться всего два часа в день, чтобы связаться с родными и близкими. Похоже, в клинике голливудская звезда лечится еще и от интернет-зависимости. «Прежде Линдси, чувствуя себя одинокой, постоянно рассылала бы сообщения в Интернете и обязательно общалась бы в Twitter», - рассказал один из врачей девушки. По мнению медиков, это мешает их пациентке сконцентрироваться на себе, своих проблемах. Некоторые ученые утверждают, что, пользуясь социальными сетями, человек выпадает из действительности, уходит в виртуальный мир. Это попытка убежать от беседы. Так что последняя запись в микроблоге актрисы датируется 26 сентября. Никакими новостями из клиники, куда Линдси поместили в прошлом месяце, актриса не делилась.