Бритни носит на руке тату женских губ

Бритни Спирс продолжает проводить свои дни за шопингом. Вчера папарацци стали свидетелями «набега» певицы в магазин ювелирных украшений, а после - ее похода в кофейню. Брит вновь выглядела крайне небрежно - волосы в беспорядке, макияж размазан, на теле - синяки, ссадины и... отпечаток женских губ. Как оказалось, это просто цветная татуировка. Милый сарафан в деревенском стиле и босоножки на плетеной танкетке ситуацию, увы, не спасли. Между тем, общественность негативно приняла эпизод «Хора» с участием Спирс. Взрослая аудитория сериала назвала серию «худшей на неделе» и отметила, что танцы были «слишком сексуальны», а образы – «излишне откровенны». Но Бритни это не расстраивает: пока есть магазины и холодный кофе - она знает, где и как снимать стресс.