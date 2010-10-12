Жан-Клод Ван Дамм побывал в гостях у Екатерины Махонич

Мастера боевых искусств, звезду самых популярных боевиков Голливуда, одного из самых известных актеров мира, кумира многих поколений Клода Жана Ван Дама накормили в программе «Вкус успеха с Екатериной Махонич». Любимым блюдом бельгийского актера оказалась оленина. Звезда рассказал о том, что боготворит мясо диких животных и замечательно готовит мясные блюда и пасту. По словам актера, этому его научила бабушка. Жан-Клод рассказал о своих первых шагах к славе, как в 22 поехал в Штаты с 3 тысячами долларов в кармане, спал в стареньком фольцфагене и работал охранником до тех пор, пока его не начали замечать кинопродюсеры. Также рассказал, почему он так часто приезжает в Украину и что может заставить его плакать.