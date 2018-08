Украинский ответ Леди Гаге

Дебютное видео эпатажного проекта уже неделю разрывает социальные сети и самые популярные интернет ресурсы. Более 220 000 просмотров видео на композицию «In the middle» в You tube только за первую неделю, по праву может считаться небывалым успехом. Только ленивый не обсуждает скандальное видео, снятое украинским режиссером Евгением Тимохиным. Видео выдержано в минималистичном стиле и просто пропитано сексом. С первой секунды, эпатажные участники проекта покоряют зрителя танцевальными трюками и горячими телами под зажигательное «Dance with me babe», что не может оставить равнодушными особенно женскую часть аудитории, мужскую, в принципе, тоже. Режиссер клипа известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Поэтому понятно, почему мужское тело изображено во всей красе. Не смотря на свое недолгое существование, проект уже успел получить положительные отзывы хореографа Beyonce – Jonte, продюсера и режиссера - Loic Maes, и знаменитого фотографа Lady Gaga - Pieter Henket.