Лолита не хочет видеться с дочерью

На днях российская певица приезжала в Киев по работе. Буквально на сутки. Она была в жюри в одном песенном телешоу. Слегка уставшая после съемок, Лолита отправилась отдыхать. Однако артистка приехала на ночевку в отель, а не в родной дом, где живут дочка и мама! А ведь киевская квартира семьи Милявской находится в нескольких кварталах от пятизвездочной гостиницы «Премьер Палас», где она остановилась. Напомним, в украинской столице живет мама певицы Алла Дмитриевна и доченька звезды – 11-летняя Ева, которая уже давно находится на попечении бабушки. Девочка ходит в 4-й класс обычной киевской школы. Она всегда с нетерпением ждет приезда занятой мамы, которая вечно на гастролях. Сама Лола живет в центре Москвы и не спешит перевозить дочь к себе. Артистка зарабатывает деньги, строит личную жизнь, обеспечивает маму и Еву. И, по возможности, всегда старается навещать родных в Киеве. Из года в год на первое сентября певица бросала все дела и приезжала в Украину, чтобы отвести Еву в школу. Но в этом году даже в день знаний Ева отправилась в школу без мамы. Занятая Лолита не раз признавалась: она очень рада, что дочку воспитывает бабушка, которая во внучке души не чает.