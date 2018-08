Украинка выиграла самый престижный конкурс моделей

Пятнадцатилетняя украинка Каролина Толкачева стала победительницей самого престижного модельного конкурса в мире — Elite Model Look. Финал конкурса состоялся в китайском городе Шанхай в воскресенье, 10 октября. Жюри присудило победу Каролине Толкачевой единогласно. Второе место заняла Ержона Ала из Норвегии, а третье — Карин Савкова из Словакии. Всего же за звание лучшей модели боролись более 70 девушек со всей планеты. Elite Model Look — самый крупный и престижный профессиональный международный конкурс, он проводится с 1983 года. До Каролины Толкачевой украинки лишь дважды побеждали в нем. В 1996 году — лучшей молодой моделью стала Диана Ковальчук, а в 1999 — Виктория Семенцова. В конкурсе Elite Model Look в разное время принимали участие такие звезды подиума, как Синди Кроуфорд, Алессандра Амбросио, Линда Евангелиста, Жизель Бундхен.