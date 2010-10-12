Дэниэл Рэдклифф принял участие в пародии на «Сумерки»

По сюжету мультфильма вампир Эдмунд, которого озвучивает Рэдклифф, влюбляется в Лизу. Чтобы быть вместе, пара бежит из дома. В результате Гомер вынужден объединиться с отцом Эдмунда Дракулой, чтобы найти и разлучить влюбленных. Начиная со второго сезона, «Симпсоны» каждый Хеллоуин выпускают специальный эпизод, состоящий из нескольких коротких новелл. В основе каждой новеллы обычно лежит некий фантастический сюжет, часто основанный на известном литературном произведении или фильме. В разное время объектами для пародий становились «Ворон» По, «Война миров» Уэллса, «Искусственный разум» Спилберга и другие.