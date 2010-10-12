Дэвид Швиммер тайно женился

43-летний и Дэвид его 25-летняя избранница объявили о предстоящей свадьбе еще в марте, но о дате бракосочетания умолчали. И только теперь представитель Швиммера сообщил, что тайная свадебная церемония состоялась в июне. Дэвид Швиммер, прославившийся благодаря исполнению роли Росса Геллера в телесериале «Друзья», и его супруга Зои Бакмен познакомились в Лондоне в 2007 году. В то время Швиммер снимал в Англии свой фильм «Беги, толстяк, беги» и часто посещал клуб Cuckoo Club, в котором 25-летняя Зои работала официанткой. Через несколько месяцев после знакомства девушка согласилась переехать к своему возлюбленному в Лос-Анджелес.