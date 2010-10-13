Робби Уильямс хочет сына гея

На днях в эксклюзивном интервью австралийской радиопередаче Робби Уильямс заявил: «Хочу, чтоб мой сын был геем! Мы уже обсуждали этот момент с Айдой, и она вполне согласна с моим мнением. При этом вовсе не важно - будет у нас мальчик или девочка, гомосексуализм с каждым днем глобализируется и становится абсолютно нормальным явлением». Рассуждая о будущем, Робби продолжил: «Я всегда хотел иметь сына, но понимаю, что вовсе не расстроюсь, если у нас будет девочка. Сына я, несомненно, научу играть в футбол, а девочку буду оберегать до конца моих дней». На вопрос журналиста, не находится ли его супруга Айда Филд в «интересном положении», певец категорически заверил, что это всего-навсего размышления о будущем, и что жена на данный момент не ожидает ребенка. Кроме того, Уильямс рассказал, что он и его супруга намерены в будущем использовать систему экстракорпорального оплодотворения для того, чтобы повысить свои шансы по обзаведению потомством.