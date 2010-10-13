Агилера разошлась с мужем

Брак певицы Кристины Агилеры и продюсера Джордана Братмана считался одним из самых счастливых в американском шоу-бизнесе: во всех интервью звезда рассказывала, как муж ее любит и балует. Но, как оказалось, на самом деле в доме певицы было далеко не все гладко. 19 ноября 29-летняя Кристина и 33-летний Джордан должны были отпраздновать пятилетнюю годовщину своего брака. Два года назад, в январе 2008-го у пары родился очаровательный сынишка Макс. Но даже он не смог удержать Агилеру и Братмана вместе. Певица и ее супруг искренне старались возобновить отношения, но все-таки решили жить каждый своей жизнью. В августе пара даже отправилась вместе в Италию в надежде сохранить семью, но из этой затеи ничего не вышло. Пока что пара не разошлась официально, но уже разъехалась. «Они очень сильно любили друг друга. Однако за последние шесть месяцев стало очевидно, что они больше друзья, чем муж и жена». , - рассказал источник. За последние несколько лет Агилера заработала более 60 млн. долларов. Пока неизвестно, сколько денег ей придется отдать мужу в случае развода.